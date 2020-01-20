Konyaspor, Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yı transfer etti - Son Dakika Spor

Konyaspor, Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yı transfer etti

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Polonya Birinci Futbol Ligi takımlarından Jagiellonia'nın Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konyaspor, Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yı transfer etti, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Polonya Birinci Futbol Ligi takımlarından Jagiellonia'nın Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı.


Guilherme Sitya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli kulüplerinden birine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Konyaspor'u kariyeri açısından önemli bir adım olarak gördüğünü belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'la bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Guilherme Sitya, yeşil-beyazlı ekipte 12 numaralı formayı giyecek.

İttifak Holding, Konyaspor, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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