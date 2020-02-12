Konyaspor, Bülent Korkmaz'la ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor, Bülent Korkmaz'la ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Konyaspor, Bülent Korkmaz'la ilk antrenmanına çıktı

7 saat önce

Konyaspor, cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde devam etti.

Konyaspor, Bülent Korkmaz'la ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Konyaspor, cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, bugün düzenlenen törenle Konyaspor'a imza atan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşti. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı'nın fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam etti. Oyuncular, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.

(İHA)

Bülent Korkmaz, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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