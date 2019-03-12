Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Beşiktaş
maçında ilk 11'de forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulanırken diğer futbolcular idmana 4'e 2 oyun ile devam etti.
Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maç ile tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
antrenmana katılmazken Moryke Fofana ve Fallou Diagne
takımdan ayrı çalıştı.
Atiker Konyaspor'un altyapısından Ali Kale
ve Hüseyin Mert
Uyanıker de çalışmada yer aldı.