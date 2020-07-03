Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla yapılan çabukluk ve şut çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan turnuva maçıyla tamamlandı.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya, takımdan ayrı fizyoterapist eşiliğinde çalıştı.