Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana menisküs ameliyatı olan Mücahit Atalay ve Fallou Diagne ile tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Atiker Konyaspor'un antrenmanı taktik çalışma ile sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Kayacık, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Güncel
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