Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ali Turan ve Marko Jevtovic kadroda yer almazken, Paolo Hurtado 21 kişilik kafileye dahil edildi.

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 15: 00'te başlayacak ve karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.