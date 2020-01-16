Konyaspor'da 2 futbolcu forma giyemeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da 2 futbolcu forma giyemeyecek - Son Dakika Spor

Konyaspor'da 2 futbolcu forma giyemeyecek

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci devre açılış maçında Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Konyaspor'da 2 futbolcu forma giyemeyecek, System.String[]

Süper Lig'in ikinci devre açılış maçında Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun bu mücadelede forma giyemeyecek.


Konyaspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ikinci devre açılış maçında yarın (17 Ocak Cuma günü) deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor maçın hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun dışında eksik oyuncu bulunmuyor. MKE Ankaragücü takımında ise sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Dever Orgill forma giyemeyecek. 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak.


Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor


Öte yandan, Konyaspor'un ligin 19. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 20 Ocak Pazartesi saat 10.00'dan itibaren satılmaya başlanacak. Misafir taraftarlar ise biletlerini 22 Ocak Çarşamba günü alabilecek. - KONYA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
Kayıp Gülistan'ın ablası, kardeşinin eski erkek arkadaşını işaret etti: O biliyordur Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 00:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'da 2 futbolcu forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]