Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da 3 günlük izin sonrası hazırlıklar başladı
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Konyaspor'da 3 günlük izin sonrası hazırlıklar başladı

1 saat önce

- Konyaspor'da 3 günlük izin sonrası hazırlıklar başladıKONYA - Konyaspor, geçtiğimiz cumartesi oynadığı Kasımpaşa maçının ardından yaptığı üç günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

- Konyaspor'da 3 günlük izin sonrası hazırlıklar başladı

KONYA - Konyaspor, geçtiğimiz cumartesi oynadığı Kasımpaşa maçının ardından yaptığı üç günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan Riad Bajic, Erdon Daci, Levan Shengelia ve Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 6'ya 3 ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Paolo Hurtado daha sonra fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde ayrı çalıştı. Oyuncular tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 12 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Konyaspor'da 3 günlük izin sonrası hazırlıklar başladı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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