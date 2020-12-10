Son dakika haberi! Konyaspor'da 3 koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberi! Konyaspor'da 3 koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İTTİFAK Holding Konyaspor'da biri futbolcu, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İTTİFAK Holding Konyaspor'da biri futbolcu, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır" denildi.



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