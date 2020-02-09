Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'da 3'üncü Aykut Kocaman dönemi sona erdi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adama teşekkür edilirken, şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

3'ÜNCÜ KEZ TAKIMIN BAŞINA GELMİŞTİ

Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti. Tecrübeli teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

TARAFTAR 'AYKUT İSTİFA' DİYE BAĞIRMIŞTI

Süper Lig'in 21'inci haftasında dün sahasında Yukatel Denizlizpor ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'da maçın son düdüğü ile birlikte taraftarlar tribünlerden 'Aykut istifa' sloganları atmıştı.


- Konya
İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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