Konyaspor'da 4 oyuncunun tedavisi sürüyor

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımda 4 oyuncunun da tedavisi devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Alper Uludağ ve Marin Anicic'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan İbrahim Sehic katılmadı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Amar Rahmanovic, Farouk Miya ve Sokol Cikalleshi takımla çalıştı. Amir Hadziahmetovic ise antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümde atletik performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, çabukluk çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, 8'e 3 topla çalışmanın ardından taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.