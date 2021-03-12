Konyaspor'da 7 oyuncu sakat, 4 isim de ceza sınırında

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında pazartesi günü Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 7 oyuncunun sakatlığı sürerken, 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Standı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.