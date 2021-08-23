Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 2. haftasını 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle 6 puanla kapatan Konyaspor, 3. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 2. haftasını 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle 6 puanla kapatan Konyaspor, 3. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular antrenmanı 9'a 3 topla oyun ile sürdürdü. Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. (Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

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