Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Antrenmana, tedavileri süren Marko Jevtovic, Alper Uludağ , Marin Anicic, Barış Yardımcı ve Samuel Eduok katılmadı.

Topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak?

Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu

Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı

Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim

Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri