Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İttifak Holding, Ali Camdali, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Simon Jordan: Premier Lig, futbolun Netflix'i olabilir
Vedat, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi Ferdi Kadıoğlu'nun Gençerbirliği maçındaki performansı alkış aldı Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 01:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]