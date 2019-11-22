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Konyaspor'da Ali Turan şoku

6 saat önce

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyunu'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Konyaspor'da Ali Turan şoku, System.String[]

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyunu'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Hafta içerisinde yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan ve ameliyat olan takım kaptanlarından Ali Çamdalı'dan sonra diğer kaptan Ali Turan'da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Dün akşam yapılan antrenmanda kasığında ağrı hisseden Ali Turan antrenmanı yarıda bıraktı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan'ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2'nci derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir" denildi.


KONYASPOR'DA 4 EKSİK


Yeşil-beyazlı ekipte yarınki maçta kırmızı kart cezalısı Levan Shengelia ile sakatlıkları bulunan Ali Çamdalı ve Ali Turan forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve bir süredir de takımla antrenmanlara çıkan Hurtado'nun ise maç eksikliği olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman tarafından maç kadrosuna alınmama ihtimalinin olduğu öğrenildi.


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Ali Camdali, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:08 
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