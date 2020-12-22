Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

22.12.2020 14:39
Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır." denildi.

Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gübretaş'a ait maden sahasında 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum         
14:39
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi         
14:21
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor         
13:56
Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek         
13:21
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor         
10:41
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei