Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kadroya 2 futbolcu dahil etmek istediklerini, transfer görüşmelerinde belli noktalara gelindiğini söyledi.

Palut, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ilk 3 haftalık periyodun takım açısından güzel geçtiğini belirtti.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Palut, milli takımlarda 7 oyuncularının olduğunu dile getirdi.

Palut, 5 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile Konya'da hazırlık maçı yapacaklarını belirterek, "Altay maçında iyi bir şekilde mücadele verip sahamızdan iyi bir sonuçla ayrılmanın çalışmalarını yapacağız. Oyuncular arasında her ne kadar forma rekabeti olsa da burada birbirini desteklemekten vazgeçmiyorlar. Bugüne kadar bu konuda sorunsuz devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz." diye konuştu.

Ligin 4. haftasında Altay ile yapacakları maçta güzel bir mücadele vermek istediklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Altay takımını incelediğimiz zaman Mustafa hocanın kariyerini, takım üzerindeki etkisini ve camiasıyla özelde birleştiğini herkes biliyor. Altay takımının çok iyi mücadele ettiğini görebiliyoruz. Fenerbahçe maçını bir kenara bırakırsak onlar da güzel sonuçlarla lige başladı. Çekişmeli, mücadele gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Altay'a büyük saygı duyuyoruz. Ama biz yine sahamızda kendi oyunumuzu oynayıp, iyi mücadele edip bizi sevindirecek sonucu almak istiyoruz."

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde ilerlediğini belirten Palut, "Yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor. İki oyuncu almayı düşünüyoruz. En az 1 ama ideal olarak 2 oyuncu almak istiyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü belli noktalara gelinen oyuncular olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı ekibin Polonyalı futbolcusu Konrad Michalak ise takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Buraya geldiğimde bana herkes kucak açtı. Hocalarımız çok iyi, takım içindeki arkadaşlık ise harika. İyi çalışıyoruz, bu da tabii sonuçlara yansıyor. Kendime güveniyorum, yoğun çalışmaya devam edeceğim ve şans buldukça elimden geldiğince en iyi şekilde bunu performansıma yansıtacağım." diye konuştu.