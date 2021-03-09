Konyaspor'da Anicic, Uludağ ve Yardımcı'nın sakatlığı sürüyor

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında evinde Fenerbahçe mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi son bulan Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı futbolculardan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı'nın da tedavileri sürüyor.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında 15 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı katılmadı.

Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular, salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman, 4 set üzerinden oynanan çift kale maç ile sona erdi.

- Konya