Konyaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık
Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirildi. Selim Ay
ile Amir Hadziahmetovic'in takımdan ayrı çalıştığı antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Ali Turan, Jens Jonsson ve Petar Filipovic katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:43 Kaynak: AA
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