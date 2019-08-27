Konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor
'u ağırlayacak olan Konyaspor
, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 4 topla oyun ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı
, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.
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Antrenmandan detaylar
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