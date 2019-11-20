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Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a özel çalışma
6 saat önce
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Altyapıdan Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, dünkü antrenmanda arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu burnu kırıldığı için ameliyat edilen Ali Çamdalı, antrenmana katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:56
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