Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a özel çalışma

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.



Altyapıdan Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.



Öte yandan, dünkü antrenmanda arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu burnu kırıldığı için ameliyat edilen Ali Çamdalı, antrenmana katılmadı.

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