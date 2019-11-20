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Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a özel çalışma

6 saat önce

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a özel çalışma, System.String[]

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.


Altyapıdan Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.


Öte yandan, dünkü antrenmanda arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu burnu kırıldığı için ameliyat edilen Ali Çamdalı, antrenmana katılmadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Aykut Kocaman, Kayacık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:56 
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