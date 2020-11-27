Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic ile Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Son Dakika

Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı

"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi

Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti

CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti