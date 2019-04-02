Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

38 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takımın Perulu futbolcusu Paolo Hurtado, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları kötü gidişatın futbolun içerisindeki olağan şeylerden olduğunu söyledi.

Takımların bazen iyi bazen de kötü sonuçlar aldığını ifade eden Hurtado, şunları kaydetti:

"Biz de böyle bir süreçten geçiyoruz ve bundan biran önce kurtulmak istiyoruz. Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak bu şanssızlığı bitirmek istiyoruz. Medipol Başakşehir çok önemli bir ekip. Zaten şampiyonluğa oynuyorlar. Bu maç bizim açımızdan kolay geçmeyecek. Biz de kaliteli bir ekibiz. Bu maça da çok önem veriyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıp, maksimum performansımızı göstererek güzel bir sonuç almak istiyoruz."

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.


Antrenmanda Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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