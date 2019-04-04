Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.



Antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran takımdan ayrı çalıştı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu!

Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam

Fenerbahçe Yöneticisi Burhan Karaçam: 500 Milyon Lira Toplarım

İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayım İşlemi Tamamlandı