Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları
46 dakika önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:49 Kaynak: AA
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