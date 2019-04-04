Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

46 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:49 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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