Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra minyatür kalelerde oynanan oyun ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ile Ali Çamdalı'nın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:45 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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