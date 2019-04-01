Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük aranın ardından yapıtğı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Anadolu Selçukspor ile oynanan antrenman maçında forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 5'e 3 ile devam etti. Antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı
, Ömer Ali Şahiner
, Jens Jonsson, Fallou Diagne katılmazken, Mustapha Yatabare
ve Mücahit Atalay
takımla, Mücahit Can
akçay ile Moryke Fofana ise bir süre takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:46 Kaynak: DHA
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