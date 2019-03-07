Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Spor
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