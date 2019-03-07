Konyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
41 dakika önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
antrenmana katılmadı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:05 Kaynak: AA
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber
Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak
Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti