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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın son bölümünde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alarak sakatlanan takım kaptanı Ali Çamdalı, çalışmaya devam edemedi.

Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci antrenmana katılmazken, milli takımından dönen Faruku Miya takımdan ayrı çalıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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