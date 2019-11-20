Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Altyapıdan Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, dünkü antrenmanda arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu burnu kırıldığı için ameliyat edilen Ali Çamdalı, antrenmana katılmadı.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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