Konyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş
ile karşılaşacak Atiker Konyaspor
, bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık
Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5'e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamladı. Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne
'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare
, Paolo Hurtado antrenmanda bulunmadı. Antrenmanında alt yapıdan Kemal Ale Çakır, Fatih
Mankır, Ömer Faruk Saymen, Mücahit Kaya
da yer aldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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