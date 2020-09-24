Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'de 2020-2021 Sezonu'nun ilk iç saha maçında Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman, koşu ve topla yapılan pas çalışması ile başladı. Antrenman gruplar halinde yapılan taktik çalışma ile devam etti. Antrenmana tedavisi için ülkesine giden Marin Anicic ile birlikte, çalışmasına ve tedavisine takımdan ayrı devam edilen Alper Uludağ katılmazken, Erdon Daci takımla birlikte çalıştı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. - KONYA