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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

- Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyorKONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular Ozan Can Oruç takımla birlikte çalışırken, salı akşamı yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve operasyon geçiren takım kaptanlarından Ali Çamdalı yer almadı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan ve U17 takımından Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ve çift kale maç ile idmanı sonlandırdı.

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:48 Kaynak: İHA
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