Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku

İttifak Holding Konyaspor'da dün akşam yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşan takım kaptanı Ali Çamdalı, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor'da, dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan Ali Çamdalı şoku yaşanıyor. Burnundan operasyon geçiren tecrübeli kaptanın Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanımız Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı."