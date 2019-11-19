Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok
Son Dakika Spor Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.


Antrenmanın son bölümünde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alarak sakatlanan takım kaptanı Ali Çamdalı, çalışmaya devam edemedi.


Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci antrenmana katılmazken, milli takımından dönen Faruku Miya takımdan ayrı çalıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı
Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:51:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]