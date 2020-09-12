Konyaspor'da Bülent Korkmaz'ın istifası kabul edildi

İTTİFAK Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. İstifası kabul edilen tecrübeli teknik adamın tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

Konyaspor, geçtiğimiz sezonun 21'inci haftasında karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Tecrübeli teknik adam yeşil-beyazlı ekibin başında çıktığı 13 lig maçında, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar özellikle ligin bitime yakın şampiyonluğun iki adayı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Konyaspor topladığı 36 puanla ligi 13'üncü sırada tamamladı.İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Bülent Korkmaz, Süper Lig'in başlamasına saatler kala yönetime istifasını sundu. Kulüp yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiren Korkmaz'ın kararından dönmediği öğrenildi. Korkmaz'ın istifasının yönetim tarafından kabul edildiği, teknik adamın Kayacık Tesisleri'nden ayrıldığı belirtildi.

- Konya