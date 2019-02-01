Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da, Bursaspor Hazırlıkları Sürüyor

Konyaspor'da, Bursaspor Hazırlıkları Sürüyor

44 dakika önce

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da, Bursaspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden transfer edilen Ali Çamdalı da antrenmanda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.

Devre arası transfer döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Çamdalı da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Ali Camdali, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Spor
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