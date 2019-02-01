Konyaspor'da, Bursaspor Hazırlıkları Sürüyor
44 dakika önce
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Bursaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden transfer edilen Ali Çamdalı
da antrenmanda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay
katılmazken, Selim Ay
ile Petar Filipovic takımla çalıştı.
Devre arası transfer döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Çamdalı da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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