Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

39 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması ve 4'e 1 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Jens Jonsson takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Spor
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