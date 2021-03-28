Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Öte yandan tedavisi devam eden Barış Yardımcı 'nın takımla çalıştığı antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Alper Uludağ , Marin Anicic ve Ozan Can Oruç katılmadı.

Top kapma ve 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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