Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın takımla çalıştığı antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ozan Can Oruç katılmadı.
Kaynak: AA
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