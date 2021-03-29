Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çabukluk hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 4'e 1 ve 7'ye 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Musa Çağıran katılmazken, Marko Jevtovic ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan alt yapı oyuncularından İzzet Karaboğa, Hüseyin Biber, Mehmet Erdoğan ve Buğra Çolak da antrenmanda yer aldı.