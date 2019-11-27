Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antrenmandan görüntüler

KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.