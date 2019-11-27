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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları Antrenmandan görüntüler KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde...
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:43 Kaynak: AA
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Antrenmandan görüntüler
KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.
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