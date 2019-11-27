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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları Antrenmandan görüntüler KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde...

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antrenmandan görüntüler

KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:43 Kaynak: AA
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