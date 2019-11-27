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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:46 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı, topla yapılan ısınma hareketleri ve 7'ye 4 ile başladı.
Taktik çalışma ve çift kale maç ile sona eren antrenmanda, takımdan ayrı çalışan Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic ve Savaş Polat yer almadı.
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