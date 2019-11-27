Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı, topla yapılan ısınma hareketleri ve 7'ye 4 ile başladı.

Taktik çalışma ve çift kale maç ile sona eren antrenmanda, takımdan ayrı çalışan Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic ve Savaş Polat yer almadı.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]