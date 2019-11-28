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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 10'a 10 oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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