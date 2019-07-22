Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Daci'nin sözleşmesi uzatıldı
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Konyaspor'da Daci'nin sözleşmesi uzatıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç santrfor Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Konyaspor'da Daci'nin sözleşmesi uzatıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç santrfor Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Makedon oyuncu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendiği belirtildi. Kulüp menajeri Seçkin Özdil'in yer aldığı törende Erdon Daci'nin 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdil, Daci'nin kendisine inananları mahcup etmemek için çok çalışacağına ve Konyaspor ile büyük başarılar elde edeceğine inandığını kaydetti.
Erdon Daci ise yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarının kendisine çok inandığını, bu durumun sorumluluğunu arttırdığı aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. Bolu'da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu sezonun hem kendi adıma hem de takımım adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."
Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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