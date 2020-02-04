Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak, salonda core, ısınma ve ağırlık çalışmaları yapıldı.

Daha sonra sahada süren idmanda, koşu ve çabukluk çalışmaları üzerinde duruldu. Minyatür kalelerde 10'a 10 oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavisi süren Farouk Miya ile milli takımda bulunan Ali Karakaya katılmadı.

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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