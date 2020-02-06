Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak ısınma ve ağırlık çalışmaları yapıldı.

Daha sonra koşu, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Ozan Can Oruç, Farouk Miya ve Ali Karakaya antrenmana katılmadı.

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı
Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi Anadolu Efes, Zalgiris'i 96-91 mağlup etti! İşte maçın özeti Antalyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 04:30:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]