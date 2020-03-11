Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

7 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruk Miya ile Marin Anicic katılmadı.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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