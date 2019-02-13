Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Konyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

8 saat önce

Atiker Konyaspr, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Atiker Konyaspr, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden antrenman oynanan ayak tenisinin ardından pas çalışması ile sona erdi. 

Antrenmana tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antermandan detaylar

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
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