Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Fofana ve Traore Takımla Çalıştı

Konyaspor'da Fofana ve Traore Takımla Çalıştı

42 dakika önce

Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor.

Konyaspor'da Fofana ve Traore Takımla Çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay ile Fallou Diagne yer almazken, Mücahit Atalay ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak, Moryke Fofana ve milli takımdan dönen Abdou Razack Traore ise takımla birlikte çalıştı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
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